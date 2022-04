Inter, la doppia sfida di Inzaghi. Non c'è solo lo Scudetto

Per l'Inter e per Inzaghi è una giornata fondamentale per lo Scudetto.

I nerazzurri giocheranno questa sera al Dall'Ara l'atteso recupero che, in caso di successo, potrebbe segnare il sorpasso sul Milan in testa alla classifica. Una sfida, dunque, decisiva quella che aspetta Lautaro e compagni.

Il Corriere dello Sport si concentra sulle emozioni di Simone Inzaghi: per il quotidiano romano, per il tecnico nerazzurro quella di oggi è una partita non diversa da quella che il 14 maggio 2000 consegnò alla sua Lazio lo Scudetto. Certo, la matematica vittoria del titolo non avverrebbe oggi come allora, ma il carattere fondamentale del match è palese.

C'è fiducia attorno al tecnico nerazzurro. Inzaghi viaggia verso il rinnovo, già trovato sulla parola. Il giornale spiega termini e cifre: Inzaghi all'Inter fino al 2025, passerà dai 4 milioni all'anno attuali, ai 5.5 o 6 del futuro contratto.

Un'iniezione di fiducia e stima per un allenatore che si è fatto apprezzare per calma nei momenti difficili. Scudetto e contratto: la sfida di Inzaghi è dunque doppia. Dal tecnico ai calciatori: le ultime su Ivan Perisic e il suo futuro.