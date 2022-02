Inter, la difesa balla. Rinforzi? C'è un preferito su tutti

Inter, la difesa non è più imperforabile.

Critiche alle ultime prestazioni della retroguardia nerazzurra sono arrivate nelle ultime settimane. Inevitabile pensare al mercato. La Gazzetta dello Sport, oggi 23 febbraio, fa il punto sulle possibili mosse di Marotta per donare nuovo smalto alla macchina difensiva.

C'è un nome in particolare che ha preso quota per il quotidiano. Una preferenza che si sarebbe fatta marcata. E' Andreas Christensen del Chelsea. Al suo fianco, nei radar nerazzurri, pure il 24enne del Feyenoord Marcos Senesi, argentino come Zanetti, suo primo sponsor.

Tornando al danese Christensen, "l’abitudine a giocare in una difesa a tre, sia da centrale sia da terzo a destra, lo rendono un candidato forte agli occhi di Inzaghi", rimarca il giornale. E' sfumato Ginter, destinato al Bayern Monaco. Infine, "un filo indietro, ma da non tralasciare, c’è Martin Hinteregger, austriaco del 1992 dell’Eintracht Francoforte". Idee di una difesa che può cambiare volto. Marotta allo scoperto: l'analisi sulle dichiarazioni del dirigente, clicca qui.