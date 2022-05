Inter, la decisione sull'impiego di Barella contro l'Empoli. Novità in attacco

L'Inter contro l'Empoli ha bisogno dei tre punti.

Sarà inevitabile da qui alla fine del campionato far bottino pieno per sperare ancora nello Scudetto. Una sfida, quella contro i toscani, che potrebbe vedere qualche rotazione nell'undici titolare. Il Corriere dello Sport fa il punto sulle possibili mosse di Inzaghi che, settimana prossima, si giocherà pure la Coppa Italia contro la Juventus.

Ma cosa bolle in pentola? Il mister nerazzurro, nonostante abbia tirato un sospiro di sollievo per Barella (qui le ultime sulle condizioni del centrocampista e sugli infortunati), sembra orientato - per il giornale - a non rischiare il calciatore. Barella, così, partirebbe dalla panchina contro gli uomini di Andreazzoli, pronto a tornare pienamente protagonista nella finale di mercoledì.

Non l'unica novità di formazione. Correa potrebbe essere preferito infatti a Dzeko nel duo d'attacco, mentre a destra si va verso il rientro nell'undici titolare dell'olandese Dumfries.