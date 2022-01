Inter, la decisione di Bremer. A sinistra spunta un nome nuovo

Inter: da Bremer alla fascia sinistra, idee chiare.

La società nerazzurra sta lavorando per l'immediato, oltre che per giugno, a caccia di rinforzi sul mercato. Il Corriere dello Sport, oggi 5 gennaio, fa il punto. Il difensore del Torino avrebbe detto sì all'Inter. E' questa l'indiscrezione odierna del quotidiano romano che ora parla di incastro da trovare nelle prossime settimane con Cairo e la società granata.

C'è, poi, il binario caldissimo che porta in Bundeslinga. Ginter e non solo. Sì perché il giornale oggi ripropone un nome che era stato timidamente accostato ai colori nerazzurri già negli scorsi mesi. Si tratta di Bensebaini, curiosamente della stessa squadra di Ginter. Profilo considerato ormai internazionale, ha un valore di 20 milioni. Balla l'incertezza sulla possibilità di un prestito immediato che permetterebbe all'Inter di prendere il calciatore subito, a maggior ragione se ci dovessero uscite in rosa (il nome indiziato è sempre Kolarov); è possibile pure che si debba aspettare invece giugno per l'affondo. Peraltro Bensebaini partirà per la Coppa d'Africa.

Le altre opzioni portano sempre ai nomi di Digne dell'Everton e Kostic dell'Eintracht Francoforte.