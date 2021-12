Inter, la bordata di Moratti su Conte! E il tecnico risponde...

Inter: continuano a tenere banco le riflessioni sull'addio di Conte.

In estate, la scelta dell'ex tecnico nerazzurro ha fatto rumore, anche se poi il profilo di Simone Inzaghi non ha certo fatto rimpiangere il suo predecessore. E' tornato sulla questione Massimo Moratti che, in una chiacchierata sul canale Youtube del giornalista Gianluca Rossi, si è lasciato andare a parole pepate verso Conte, ora al Tottenham.

"Ha valutato male l'Inter perché l'ha giudicata troppo poco per quello che invece era", la bordata di Moratti, ripresa dalle pagine del Corriere dello Sport, sulla riflessione che ha portato Conte a sciogliere il suo legame coi nerazzurri. E ancora: "Conte ha fatto questo passo, però poteva evitarlo di farlo così", il pensiero dell'ex presidente.

Parole nette. Curiosamente arrivate nei dintorni di quelle dello stesso Conte. Il tecnico leccese infatti nelle ultime ore è tornato a parlare dell'Inter. Quasi una risposta. L'ammissione di una squadra ancora più forte delle altre. Poi la battuta, ripresa dal quotidiano: "Magari, un giorno tornerò per provare a ribaltare i pronostici". Questa volta, però, con l'Inter squadra da battere. E un Conte, quindi, eventualmente rivale proprio dei nerazzurri.

Rivivi qui tutti i migliori gol della stagione dell'Inter.