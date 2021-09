Inter, l'uomo in più di Inzaghi va a caccia di una maglia da titolare

Inter: nel corso dell'estate le cessioni hanno fatto parecchio rumore, poi sono arrivati gli acquisti di Calhanoglu, Dzeko, Correa e Dumfries. Questo mix ha fatto passare in secondo piano un altro nome arrivato alla corte di Inzaghi.

Si tratta di Federico Di Marco tornato dopo un anno e mezzo di prestito a Verona. Il giovane esterno aveva avuto prima un'esperienza al Parma, poi è tornato alla base per sei mesi, dove ha lavorato con Antonio Conte. Nella sessione di gennaio del 2020 è stato trasferito, appunto, alla squadra di Juric. Il lavoro di quest'ultimo è stato molto importante, visto che ora Di Marco appare un giocatore maturo e Inzaghi ha già fatto capire di contarci molto. L'ex primavera infatti è sceso in campo, a gara in corso, sia contro il Genoa che contro il Verona. Addirittura, come scritto dal Corriere dello Sport, in entrambe le occasioni l'Inter, dopo il suo ingresso in campo, è andata in gol. Un autentico titolare aggiunto per Inzaghi insomma.

E chissà che, come riportato dal quotidiano romano, non riesca a prendersi definitivamente il posto che ad oggi è di Perisic. "Si può già prevedere che, quanto prima, avrà una chance da titolare, magari già domenica contro la Sampdoria. In ogni caso, ci sono tutti gli indizi perché il futuro diventi suo. Perisic ha ormai 32 anni e, soprattutto, il contratto in scadenza: ritrovarsi con il sostituto in casa sarebbe la migliore delle soluzioni. Il sorpasso potrebbe arrivare anche prima, vista la considerazione di Inzaghi, che ha già dimostrato di non farsi troppi scrupoli nel ribaltare le gerarchie"