Inter, l'ora del derby: un ballottaggio, il nodo Caicedo. Rigori? Scelta fatta

Inter, è il giorno del derby.

La sfida in programma alle 18 a San Siro si preannuncia caldissima. Un evento tutto da vivere e che tanto potrebbe dire, in termini di sentenze, sulla classifica di un campionato che l'Inter sta fin qui meritatamente dominando. Ma chi saranno i protagonisti del derby? Il Corriere dello Sport spiega le mosse dei due tecnici, Simone Inzaghi e Stefano Pioli.

Fronte Inter, Dumfries ha superato Darmian nelle idee per la corsia di destra del consueto centrocampo a cinque. E' questo l'unico dubbio per i nerazzurri, anche se l'olandese ormai sembra aver sbaragliato la concorrenza. C'è apprensione sul fronte Caicedo: l'ecuadoriano, fra i volti nuovi dell'ultimo mercato, non ha smaltito un affaticamento muscolare, e l'idea è di non rischiarlo nel derby. Può darsi, comunque, che l'ex Lazio sieda almeno in panchina.

L'uomo chiave del Milan sarà, per il quotidiano romano, Kessie. Nell'inedita posizione di trequartista, supporterà la manovra offensiva assieme a Saelemaekers e Leao, alle spalle della punta centrale Giroud (mancherà Ibrahimovic).

E occhio a Zhang: il presidente nerazzurro ha cenato ieri con la squadra. Un modo per dare il suo supporto. Intanto, Inzaghi ha chiuso ogni dubbio sul rigorista: sarà Lautaro Martinez l'incaricato in caso di tiri dal dischetto. Le dichiarazioni pre-gara di Simone Inzaghi, clicca qui.