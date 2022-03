Inter, l'obiettivo dei nerazzurri è ora sul mercato. Ma il Milan è avanti

Inter, nelle strategie di mercato nerazzurre ci sarebbe l'intenzione di prendere un difensore che possa posizionarsi al centro del reparto arretrato.

Scelta che dipende con ogni probabilità dal fatto che Stefan De Vrij non sembra avere intenzione di prolungare il suo contratto in scadenza nel 2023 (leggi qui per saperne di più). L'obiettivo numero uno per sostituire l'olandese è Gleison Bremer del Torino. Il giocatore sta vivendo una super stagione, e ha già confidenza con i meccanismi della difesa a tre. Cairo avrebbe, secondo Tuttosport, un accordo con il suo giocatore per la cessione a fine anno. "La cessione di Bremer non è un pour parler. Né un gentlemen’s agreement. È un vero e proprio patto ratificato, tra il giocatore e la società. Cairo conta di lanciare e alimentare un’asta, ma il giocatore e i suoi procuratori «di qualità» vogliono essere certi al 100% di un trasferimento a fine stagione: perché la faccenda Nkoulou se la ricordano pure loro. Ergo, se arriveranno più proposte, il Torino sarà libero di scegliere e accettare la più vantaggiosa".

Ad oggi, prosegue il quotidiano torinese, in pole position ci sarebbe il Milan. I rossoneri sarebbero avanti rispetto a Inter, Napoli e Juventus. La partita è ancora lunga da giocare e il presidente del Torino spera in un'asta al rialzo. Se questo scenario però non dovesse verificarsi per portarsi a casa Bremer sarà sufficiente mettere sul piatto circa 25 milioni di euro. In caso di pari offerte a fare la differenza potrebbe essere la volontà del calciatore, che potrebbe essere attratto da un progetto piuttosto che da un altro. L'Inter è fortemente interessata, in quanto ha individuato nel brasiliano il rinforzo ideale per sostituire De Vrij.