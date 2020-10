Inter, l'iter per evitare i contagi: zero contatti in vista del derby (CdS)

Inter, i nerazzurri procedono verso il match di sabato sera alle ore 18 al Meazza contro il Milan pensando a dei protocolli efficaci per evitare ulteriori contagi da Covid-19. Così, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club avrebbe adottato la modalità della "bolla" - in stile NBA - deciso di porre in isolamento fiduciario, fino a martedì per ora, tutti gli elementi del gruppo squadra compresi anche chi è rimasto ad Appiano perché non partito per i ritiri delle rispettive nazionali.

La buona notizia per ora è che dopo i cinque casi emersi negli scorsi giorni ad oggi non sono spuntati ulteriori positivi. Handanovic, Ranocchia, Darmian, Padelli e Young svolgeranno allenamenti distanziati ed individuali come avvenuto nel mese di maggio: "Per il momento alla Pinetina il lavoro sul campo è individuale in modo da tenere una discreta condizione atletica: i giocatori stanno chiusi nelle rispettive camere dove fanno la doccia post allenamento e dove vengono loro serviti colazione, pranzo e cena. Vietati i contatti e per gli spostamenti obbligatoria la mascherina".

Per chi tornerà dalle nazionali saranno necessari testi molecolari per capire le loro condizioni di salute. Una situazione non facile dunque che, in vista del derby, non facilita le scelte di mister Conte che arriverà con cinque defezioni importanti: "Conte arriverà alla stracittadina senza cinque elementi importanti e non sarà felice, ma al momento non ci sono margini per un rinvio", scrive così il quotidiano.

Il giornale poi aggiunge e riporta: "Per ovviare alle assenze, ad Appiano in questi giorni arriveranno rinforzi dalla Primavera ovvero cinque-sei elementi per consentire sedute numericamente 'regolari'. Servono soprattutto difensori e centrocampisti". Il tecnico dunque, a causa del rientro ritardato dei calciatori impegnati con le selezioni nazionali e dell'anticipo alle 18 del sabato, avrà solo un allenamento a pieno regime - venerdì più la rifinitura del sabato mattina - per preparare una sfida delicata come il derby.