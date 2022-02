Inter, l'infermeria: da Gosens a Caicedo, le ultime sui rientri

Inter, non è stato convocato Gosens per la sfida di questa sera col Genoa.

Contrariamente alle attese più ottimistiche, il tedesco dovrà guardare ancora per una gara i propri compagni dalla tribuna. Nulla di preoccupante. Del resto era stato lo stesso Inzaghi, ieri, ha dispensato in conferenza parole di fiducia e speranza in vista del reintegro dell'ex Atalanta (clicca qui per tutte le dichiarazioni del mister nerazzurro).

Ma quando sarà a disposizione Gosens? Per il Corriere dello Sport è verosimile che il tedesco faccia un 'collaudo' contro la Salernitana, ovvero la gara che seguirà il derby di Coppa Italia.

Novità pure sugli altri reduci da infortuni: Correa sarà arruolabile per il derby. Viaggia verso la miglior condizione pure Caicedo, che - comunque - non è stato convocato per la gara di questa sera in Liguria.