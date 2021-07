Inter, l'idea Nandez: considerato perfetto. Col Cagliari è un maxi puzzle

L'Inter punta forte su Nandez. L'uruguayano del Cagliari piace per il dopo-Hakimi. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

"La clausola da 36 milioni potrebbe essere leggermente erosa e la valutazione totale si fermerebbe a una trentina di milioni. Almeno in partenza, resta una cifra troppo elevata per le dissestate finanze interiste, ma lo scenario cambierebbe decisamente se, oltre allo stesso Radja, ci fosse spazio per inserire nell’operazione anche un pezzo prezioso del vivaio nerazzurro come Agoumé", scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Nandez - spiega il quotidiano - piace: "Per resistenza, velocità e abitudine a fare assist è considerato un quinto perfetto nel nascente 3-5-2 di Inzaghi".

Un puzzle maxi quello con il Cagliari: da Nainggolan a Dalbert, sono infatti anche altri i calciatori che potrebbero entrare nel gemellaggio di mercato fra il club nerazzurro e quello sardo.