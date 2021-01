Inter, l'emergenza rientra: trovato l'accordo con la squadra (CdS)

Emergenza rientrata in casa Inter dove dirigenza, staff tecnico e calciatori hanno trovato un accordo sul fronte stipendi. Dopo il pagamento degli stipendi di luglio e agosto, effettuato pochi giorni fa e nello specifico giovedì, ora è stato pattuito anche il saldo delle mensilità di novembre-dicembre. Come riporta stamani il Corriere dello Sport, il pagamento di queste due rate avverrà a fine maggio. Quindi dopo l'allarmismo delle scorse settimane, il club riesce a tranquillizzare l'ambiente ed ancora una volta dà prova dell'unione d'intenti presente in casa nerazzurra.

Nella giornata di ieri l'a.d. Beppe Marotta insieme ad Ausilio hanno incontrato la squadra ad Appiano Gentile proponendo le modalità sopra esposte alla squadra ed al tecnico, che hanno subito accettato senza troppe perplessità. Appuntamento dunque a maggio, alla fine di questo campionato: "Handanovic e compagni, insieme con Conte e con il suo staff tecnico, hanno aderito alla richiesta". Ed aggiunge il quotidiano: "Significa che non saranno necessari colloqui individuali, che sarebbero stati programmati nel caso in cui si fosse reso indispensabile raggiungere accordi singoli".

Una scelta unanime, da squadra, che permetterà così alla società di poter ora formalizzare il tutto in modo tale da non ricorrere in sanzioni o penalizzazioni: "A questo punto non resta che formalizzare l’intesa come prevedono le norme federali e, a quel punto, l’Inter si metterà al riparo da qualsiasi rischio di penalizzazione".