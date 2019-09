Inter, l'avvio di Conte non è una novità: i precedenti fanno sognare i tifosi

TuttoSport, in edicola questa mattina, analizza un dato che fa sognare i tifosi dell'Inter. I nerazzurri battono 1-0 l’Udinese e conquistano la terza vittoria consecutiva in questo inizio di stagione, portandosi da sola in vetta alla classifica (in attesa del match del Torino, in campo lunedì sera contro il Lecce).

Decide un gol di testa di Stefano Sensi, al secondo gol stagionale. Partenza sprint che, come sottolinea il quotidiano piemontese, non rappresenta una novità per Antonio Conte:

“Per Conte gli avvii super non sono una novità. Aveva vinto tre gare di fila nella prima stagione al Chelsea (chiusa col titolo), ne vinse sempre tre su tre in occasione del secondo e terzo campionato con la Juventus (e anche lì, furono scudetti)“.