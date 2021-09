Inter, l'attesa Champions: boom San Siro! E il Real fa un'insolita rinuncia

Inter, c'è attesa per la sfida contro il Real. Mercoledì, a San Siro, inizierà la campagna europea dei nerazzurri, con la prima giornata del girone. Una fase cruciale, per l'Inter, come dimostrato dalle eliminazioni nelle passate edizioni della massima competizione europea. Quest'anno l'Inter cerca il riscatto, e iniziare bene - fin da mercoledì - potrebbe donare alla squadra stimoli ed entusiasmo per il prosieguo della stagione.

La Gazzetta dello Sport, intanto, informa oggi sul grande coinvolgimento registrato tra i tifosi. Compatibilmente con capienze ridotte e limitazioni dettate dall'emergenza Covid, San Siro si vestirà a festa per l'evento. Sono attesi oltre 37mila tifosi, pronti a supportare Lautaro Martinez e soci; e spingerli all'impresa contro le merengues.

Ad arricchire lo scenario tutto nerazzurro, anche una rinuncia, quella dello stesso Real Madrid. Gli spagnoli, infatti, avevano diritto a circa duemila biglietti destinati alla squadra ospite. Hanno deciso di non dar seguito e, dunque, nuovi tagliandi saranno a disposizione del club nerazzurro. Un San Siro interamente nerazzurro, quindi, e un clima di festa pronto a scatenarsi.

Sarà la classica notte da leoni quella di mercoledì in Champions contro la leggendaria squadra spagnola. Anche se logicamente l'attenzione, dal punto di vista del campo, è riversata in questo momento sulla sfida di domani contro la Sampdoria (leggi l'impressionante statistica di Dzeko). Una gara alla volta, per pensare in grande. In campionato e non solo.