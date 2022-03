Inter, l'attaccante è sempre più vicino. Due le contropartite sul piatto

Inter, Beppe Marotta continua a guardare in casa del Sassuolo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

E se per Frattesi le cose si fanno sempre più difficili a causa del prepotente inserimento della Juventus, per Gianluca Scamacca la trattativa prosegue a vele spiegate. La giovane punta è l'obiettivo numero uno per rinforzare un reparto che sta soffrendo una sorta di astinenza da gol. Le richieste di Carnevali, che ha un ottimo rapporti con Beppe Marotta, sono importanti. E proprio in virtù di tali rapporti ci potrebbero essere agevolazioni sulla trattativa (che non saranno sconti sul cartellino). Di cosa si tratta quindi? L'idea è quella di inserire delle contropartite per abbassare la pretesa cash, e l'amministratore delegato del Sassuolo potrebbe avallare tale soluzione. Il nome caldo è quello di Andrea Pinamonti, che sta vivendo una grande stagione all'Empoli. In questo modo l'Inter realizzerebbe anche una plusvalenza importante, visto che l'ex Primavera a giungo sarà a bilancio per 12,5 milioni di euro.

tuttavia, prosegue il quotidiano, potrebbe esserci anche un secondo nome che verrà messo sul piatto. "Nei discorsi tra le società potrebbe entrare pure Stefano Sensi che proprio a Sassuolo si era rivelato al grande calcio. Il centrocampista, per sperare di restare nel giro azzurro, deve giocare con continuità e l’Inter, in tal senso, non gli può dare garanzie: se la Samp non dovesse fare una mossa per tenerselo (al momento è in prestito secco a Genova), occhio a un ritorno di fiamma proprio con il suo vecchio club"