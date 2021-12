Inter, l'attaccante è pronto a svincolarsi: Marotta osserva la situazione

Inter, l'amministratore delegato Beppe Marotta continua a monitorare da vicino il mercato dei parametri zero.

Vista la situazione finanziaria in cui versa il club valutare i profili che arriverebbero da svincolati è una necessità oltre che un'opportunità. Ed uno dei reparti che necessitano di qualche ritocco è senza dubbio quello offensivo, che potrebbe rimanere presto (forse anche a gennaio) orfano di Alexis Sanchez. E allora si continua a osservare con particolare interesse l'evolversi della vicenda legata a Lorenzo Insigne. L'attaccante campione d'Europa non sta vivendo una situazione semplice al Napoli.

Aurelio De Laurentiis gli ha presentato un'offerta per il rinnovo contrattuale, ma il giocatore si aspettava di poter percepire uno stipendio più alto con il prolungamento dell'accordo. Per questa ragione l'ipotesi che le parti si separino è molto concreta. L'Inter, come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, apprezza molto le qualità di Insigne, e già in estate si era intavolato un discorso con l'agente. Sia Simone Inzaghi che la dirigenza sarebbero felici di aggiungere alla rosa un elemento con queste caratteristiche. Inoltre si andrebbe a rinforzare il cosiddetto "zoccolo azzurro". Ovviamente ci sono altre società interessate qualora non si arrivi ad un accordo con il Napoli. Nel dettaglio c'è il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici, e il Toronto in MLS.