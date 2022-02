Inter, l'altro show. In due hanno conquistato San Siro

L'Inter e la sconfitta col Sassuolo: l'ora delle riflessioni.

I nerazzurri, ieri, hanno perso malamente il confronto contro gli uomini di Dionisi. Ragazzi terribili, quelli neroverdi, che una volta di più hanno dimostrato di poter reggere le grandi platee. Ecco perché, nella disfatta di San Siro (leggi qui le pagelle di InterDipendenza.net), un tema emerso è sicuramente quello del prossimo mercato. Non è un mistero, del resto, che a Milano sono attentissimi alla crescita di almeno un paio di nomi oggi in Emilia.

Due profili su tutti: Frattesi e Scamacca, peraltro tra i migliori ieri, assieme all'altro enfant prodige Giacomo Raspadori. Il Corriere dello Sport, oggi 21 febbraio, fa il punto. L'ammissione di Carnevali, dirigente del Sassuolo, sul fatto che l'Inter abbia chiesto informazioni prima di altri sul conto dei gioielli della squadra di Dionisi, ha ulteriormente rinforzato l'idea che l'Inter proverà davvero a puntare su di loro in vista della prossima stagione. Un posto in prima fila, insomma, Marotta e staff lo hanno già conquistato.

Ecco perché quello di ieri, come titola lo stesso quotidiano romano, potrebbe essere stato uno "Show per il futuro". Frattesi e Scamacca, decisivi ieri, hanno già conquistato San Siro. Non proprio lo spettacolo che i tifosi nerazzurri si auguravano di vedere lato risultato, ma, solo in chiave mercato, un feeling che cresce con nuovi (possibili) beniamini. La delusione di Inzaghi dopo la sconfitta col Sassuolo: la strigliata ai suoi, clicca qui.