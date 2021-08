Inter, l'addio di Oriali. 'Ruolo non era più strategico. Serrate trattative legali'

INTER - Ha lasciato Lele Oriali. La bandiera nerazzurra non farà parte del progetto, come ufficializzato ieri. Una presenza importante, quella dell'ex centrocampista, che in tante annate ha aiutato - con mestiere - allenatori e calciatori.

La Gazzetta dello Sport spiega oggi i termini dell'addio. "L’ex mediano lascia per decisione del club: Oriali era legatissimo a Conte e, con una nuova guida tecnica, il suo ruolo non era più strategico e per questo non sarà sostituito. Dopo settimane di serrate trattative legali, le due parti non hanno trovato un accordo per una risoluzione consensuale. Per questo Oriali resterà sotto contratto per un altro anno".

Javier Zanetti, intanto, come rimarcato dal quotidiano, lo ha salutato così: "Grazie non è abbastanza. L’Inter sarà sempre casa tua".