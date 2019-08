Inter, l'addio di Joao Mario apre al colpo a centrocampo: i nomi sono due

Il quotidiano TuttoSport, in edicola questa mattina, rivela come anche Joao Mario sembra prossimo all'addio all'Inter. Il centrocampista portoghese è finito nel mirino del Monaco che potrebbe offrire al club lombardo anche Pellegri come contropartita.

Il mercato dei nerazzurri sembra bloccato proprio dalle uscite. Marotta e Ausilio dovrebbero sbloccare affari "pesanti" (Perisic e Icardi su tutti), ma secondo il giornale piemontese "da escludere a breve giro di posta (eufemismo...) quella di Maurito, magari potrebbe arrivare quella di Joao Mario, corteggiato dal Monaco che potrebbe offrire come contropartita il giovane Pellegri.

Una cessione che aiuterebbe a ragionare anche su un colpo finale a centrocampo, vedi Vidal o Rakitic", chiosa Tuttosport.