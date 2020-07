Inter, Kumbulla, nerazzurri per ora avanti, ma la Lazio prepara il rilancio

Inter, Kumbulla è l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa nerazzurra in vista della prossima stagione, anche se resiste la concorrenza della Lazio. L'offerta dell'Inter al momento è più alta, visto che sono stati superati i 20 milioni di euro (più il cartellino di Andre Anderson) messi sul tavolo da Lotito.

Offerta più alta quindi ma trattativa non ancora chiusa, e per questa ragione, riporta la Gazzetta dello Sport, c'è il margine per un rilancio dei biancocelesti, che stanno valutando quale strada percorrere tra le due possibili.

Da una parte infatti si potrebbe pensare ad aumentare la parte economica, dall'altra invece c'è l'idea di inserire una seconda contropartita. Il nome potrebbe essere quello di Lombardi, che in estate tornerà dal prestito alla Salernitana. I prossimi giorni, riporta la rosea, saranno decisivi.