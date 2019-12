Inter Kulusevski, c'è stato uno sviluppo. Si valutano anche 3 alternative

L'Inter non molla la pista che porta a Kulusevski. Il centrocampista svedese piace tanto, anche se far decollare la trattativa (soprattutto per la sessione di gennaio) è tutt'altro che semplice.

Il Corriere dello Sport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale ci sarebbe stato un incontro con l'agente del calciatore, anche se è difficile capire se la trattativa verrà impostata per giugno o se già a gennaio ci sarà un tentativo.

Le alternative, secondo il quotidiano romano (ovviamente in vista dell'estate) sarebbero Allan, Castrovilli e Van Der Beek.