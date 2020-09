Inter Kolarov, prima GdS "Arriva il serbo per Conte"

Nel pomeriggio di ieri, il ds Piero Ausilio aveva confermato l’esistenza di una trattiva con la Roma per l’esterno classe 1985 Aleksander Kolarov. In serata, Sky Sport ha poi riportato la notizia confermando che tutto é andato a buon fine, le due societá hanno raggiunto un accordo e la tavola é apparecchiata perché il serbo vesta la maglia nerazzurra durante la prossima stagione.



La conferma arriva anche dalla Gazzetta dello Sport, che a sua volta ha battuto in prima pagina la notizia relativa all’ex City e Lazio, pronto a sposare la causa del club di viale della Liberazione siglando una firma su un contratto di un solo anno con opzione per il secondo: “é stato trovato l’accordo con Aleksander Kolarov, terzino sinisitro che si giocherá una maglia con Young. Il giocatore serbo spingeva per un contratto di due anni, ma alla fine l’intesa é stata trovata sulla base di un accordo annuale con opzione per il secondo. Alla Roma andranno 1,5 milioni.”