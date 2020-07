Inter, Kante obiettivo numero uno, ma spunta un nome nuovo di lusso

L'Inter rinforzerà senza dubbio la linea mediana nel corso della prossima sessione di calciomercato, e il nome in cima alla lista è quello di Kanté. Il francese piace molto a Conte, che lo ha avuto ai tempi del Chelsea e ha sempre speso nei suoi confronti parole importanti. Tuttavia il costo dell'operazione è davvero esorbitante, quindi è inevitabile che i nerazzurri si guardino intorno. E secondo il Corriere dello Sport sarebbe stata già individuata l'alternativa. Si tratterebbe di Ndombele. Il giocatore era stato seguito ai tempi del Lione, ma alla fine se lo assicurò il Tottenham per 62 milioni. Tuttavia a Londra non ha mai trovato la sua dimensione, soprattutto dopo l'arrivo di Mourinho, con il quale non è mai nato un grande rapporto. La via per arrivare a Ndombele potrebbe essere quella dello scambio, visto che lo special One abbraccerebbe volentieri uno tra Skriniar e Brozovic.