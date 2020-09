Inter, Kanté il sogno, ma i nerazzurri hanno individuato l'alternativa

Inter, Conte, che sta per riabbracciare Vidal, sogna per il centrocampo un altro suo pupillo, ossia N'Golo Kanté del Chelsea. La trattativa per il francese è complicata, sia perché Abramovich non è convinto di provarsene, e sia perché la richiesta è molto alta (più di 50 milioni di euro).

L'Inter coi proverà, ma sarà necessario reperire le risorse attraverso una o più cessioni, altrimenti l'assalto al giocatore non potrà partire. Intanto, scrive la Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra si comincia a valutare qualche alternativa.

Il nome è quello di Thomas Partey, centrocampista dell'Atletico Madrid. Anche per questo giocatore la richiesta è molto alta, e quindi la storia sarebbe la stessa: per provare a prenderlo sarà necessario monetizzare da qualche cessione.