Inter Juventus, tanti nerazzurri insufficienti. In 3 da brividi

Inter Juventus, non una serata positiva per la squadra di Conte, stando alle pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. I nerazzurri, nonostante siano andati in vantaggio e nonostante un buon secondo tempo, non sono riusciti a riagguantare un risultato nato da due gravi errori individuali.

Il primo, che ha portato al rigore di Cuadrado, è stato commesso da Young. Un'ingenuità che è costata cara, e che ha portato l'inglese a meritarsi un 4,5. Il secondo gol nasce da un duplice errore, commesso in tandem da Bastoni ed Handanovic.

Il primo si è fatto portare via il pallone da Ronaldo, il secondo nettamente fuori posizione. Entrambi puniti con 4 per questo episodio. Tutti gli altri insufficienti, anche se con voti leggermente migliori. Gli unici a salvarsi Lautaro, che oltre il gol ha realizzato, secondo la rosea, una buona partita, De Vrij e Skriniar.