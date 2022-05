Inter-Juventus, non solo in campo. Tuttosport svela il retroscena su Dybala

Inter-Juventus, e non solo in campo.

La sfida andrà in scena mercoledì a Roma e varrà la Coppa Italia. Un incrocio, dunque, imperdibile e ricco di significati (la cifra record in caso di vittoria). Tuttosport si sofferma oggi sugli altri intrecci, quelli che riguardano le società. Dal buon rapporto fra Zhang e Agnelli, numeri uno dei due club, al nodo Dybala.

Il quotidiano torinese aggiorna sull'argentino. Il corteggiamento nerazzurro sarebbe stato congelato per via della partita imminente che vedrà la Joya (in gol nell'ultimo turno di campionato col Genoa) avversario proprio dei nerazzurri. Ma la fiducia è intatta. Marotta - si legge - sente di avere in pugno Dybala. E anche il calciatore ricerca un progetto dove possa essere il centro di gravità dopo gli ultimi mesi difficili a Torino.

E il desiderio di Dybala, rimarca il giornale, sarà esaudito il prossimo anno proprio a Milano. Storia, nella storia, di una finale che potrebbe dunque vedere l'argentino avversario per l'ultima volta di quello che, forse, sarà il suo prossimo futuro.