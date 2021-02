Inter Juventus, la moviola. I nerazzurri possono recriminare

Inter Juventus, nella serata di ieri un punto di svolta è stato senza dubbio il momento in cui Young ha atterrato Cuadrado in area di rigore. L'arbitro all'inizio non ha concesso il rigore, salvo poi tornare sui suoi passi e assegnare il penalty dopo il review a Var.

Il Corriere dello Sport, nell'analizzare l'episodio (pur ammettendo che il colombiano si lascia cadere con la "solita leggerezza") conferma che era giusto concedere il rigore e punire l'ingenuità dell'esterno inglese. Tuttavia, concedere quel fallo impone la necessità di un'uniformità di giudizio.

"Lo sa bene l’Inter ricordando il contatto Balogh-Perisic... Contatto in area fra Demiral (già ammonito) e Lautaro che va giù e protesta, l’assistente Peretti segnala off side che c’è e risparmia all’arbitro della Val Vomano una valutazione complicata".