Inter Juventus, Inzaghi sceglie l'artiglieria pesante. Un solo dubbio

Inter Juventus, questa sera le due squadre si affronteranno nel derby d'Italia valido per la Supercoppa italiana.

La sfida metterà di fronte i Campioni d'Italia contro i detentori della Coppa Italia. Simone Inzaghi ha già affrontato, ai tempi della Lazio, due volte i bianconeri guidati da Allegri in questa competizione, uscendone in entrambe le occasioni vincitore. Questa sera si giocherà il suo primo titolo da allenatore dell'Inter, e stando alla Gazzetta dello Sport ha scelto di non risparmiare nessun titolare (nonostante il calendario proibitivo). Davanti ad Handanovic i tre difensori saranno quindi Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni.

Sulla mediana Marcelo Brozovic, ad un passo dal rinnovo, sarà affiancato da Nicolò Barella e il rientrante Hakan Calhanoglu (assente contro la Lazio per squalifica). Sulla destra Denzel Dumfries potrebbe aver scalzato definitivamente Matteo Darmian (che ha recuperato dall'infortunio e si è rivisto in campo contro gli uomini di Maurizio Sarri). Dall'altra parte invece ci sarà l'ormai inamovibile Ivan Perisic. Unico dubbio in attacco. Lautaro Martinez sembra essere certo del posto, mentre la sua spalla potrebbe essere Edin Dzeko o Alexis Sanchez. Il cileno si è conquistato la fiducia del mister a suon di grandi prestazioni, e per questa ragione sembra essere ormai un titolare aggiunto. L'allenatore dovrà sciogliere questo dubbio, tenendo anche conto che Domenica prossima, 16 gennaio, ci sarò da affrontare l'Atalanta di Giampiero Gasperini.