Inter Juventus, i nerazzurri hanno un vantaggio importante: dati chiarissimi

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, dedica ampio spazio al big match di questa sera tra Inter e Juventus. Il quotidiano pone attenzione soprattutto sul duello tra le difese più forti del campionato. “Uno dei problemi per la Juve che attacca si chiama Handanovic: 87 per cento di tiri parati. Nessuno è arrivato a fine stagione con una percentuale del genere in tutta la storia della Serie A. Uno dei problemi per l’Inter che difende è che, a parte Chiesa (31), Cristiano Ronaldo (29) è il giocatore che più ha cercato la porta”.

DIFESE A CONFRONTO – “I numeri difensivi dell’Inter sono superiori a quelli della Juve, per gol subiti (2-5), clean sheet (4-3) e tiri subiti (70-72). Ma Conte è esigente, pretende che la squadra si difenda correndo in avanti. I numeri dicono che i suoi lo fanno più della Juve e spiegano che il sarrismo è lontano.

Linea di fuorigioco: Inter 31,1 m, Juve 26,4 m; linea di recupero palla: Inter 37,7 m, Juve 35,2. Però lasciarsi campo alle spalle esige sempre il massimo della concentrazione. Farlo contro scattisti come Cuadrado e CR7 è rischioso. Asamoah non può permettersi le ingenuità che si è permesso a Barcellona davanti a Messi.”