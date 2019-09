Inter Juve è già iniziata: bordata di Conte a Sarri, c'è un doppio riferimento

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamane, si sofferma sulle parole di Antonio Conte nel postgara di Inter Udinese: “Volevate Juve-Inter? Eccovi Juve-Inter. È appena la terza giornata, la classifica è ballerina, ma la temperatura è già alta.

Alta come quella trovata dalla Juve a Firenze, di cui si è lamentato Maurizio Sarri. Alta come la tensione che vuole tenere Antonio Conte, che dopo la terza vittoria consecutiva apre le ostilità con il suo ex club, seppure con il sorriso. Gli chiedono come vede la «lagnanza»del tecnico bianconero, e lui va:«Non voglio dire niente perché altrimenti dovremmo tirare in mezzo i bilanci e gli stati patrimoniali.

Però qualcuno deve stare tranquillo e sereno perché adesso sta dalla parte forte». Il riferimento è doppio: alle lamentele del passato dello stesso Sarri, che da Napoli ricordava spesso come fosse difficile competere con una squadra dal fatturato dei bianconeri, ma anche alle esternazioni più recenti («In un mese ho capito perché questo club è così forte»)“.