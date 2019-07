Inter, Joao Mario piace a 3 club, per Borja Valero duello in A: la situazione

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, dedica ampio spazio alla situazione cessioni in casa nerazzurra. Joao Miranda ha aperto le danze, e ha salutato l’Inter per trasferirsi in Cina, ma non sarà l’unico a lasciare il club.

Miranda andrà a giocare fino al dicembre 2021 (2 campionati e mezzo). "Trattandosi della stessa proprietà (Suning) non avrebbe comunque potuto registrare una plusvalenza per il regolamenti del Fair Play Finanziario e ha così accettato una minusvalenza di poco superiore ai 2,5 milioni (in quale bilancio sarà contata da Nyon?), ma ha abbassato il monte ingaggi e nel complesso l’impatto dell’operazione è da considerarsi positivo".

I dirigenti stanno accelerando sulle operazioni in uscita e quello che ha più richieste è Joao Mario, attratto da Monaco, ma corteggiato pure da Brighton e Wolverhampton. In uscita anche Nainggolan (la soluzione cinese ha perso totalmente di appeal, il Cagliari è la sua prima opzione; la Roma è solo una suggestione) o andrà all’estero, ma in prestito. Lo scambio di prestiti con il Barcellona (Vidal-Nainggolan) era stato valutato nelle scorse settimane. Borja Valero piace a Fiorentina e Genoa.