Inter, ipotesi Llorente quarta punta: si punta al colpo last minute

Uno dei maggiori grattacapi che l'Inter sarà chiamata a risolvere entro la fine del mercato è quello relativo all'acquisto della quarta punta. I terreni sondati sono stati molteplici e anche in virtù del fondamentale aspetto finanziario, l'ideale sarebbe un colpo last minute da effettuare nell'ultima settimana di mercato.

Infatti, come riportato da Tuttosport, accanto ai vari Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez, si fa largo l'ipotesi Fernando Llorente, attaccante attualmente in forza al Napoli di Gennaro Gattuso. La dirigenza, nella persona dell'ad Beppe Marotta, avrebbe già verificato la fattibilità dell'affare, con lo spagnolo che verrebbe preferito a Giroud soprattutto per il costo del cartellino, senza dimenticare la necessità da parte di quest'ultimo di giocare in vista degli Europei.

Llorente, chiuso in casa partenopea da Oshimen e Petagna. vedrebbe di buon grado un suo trasferimento all'ombra della Madonnina, continuando così a beneficiare anche dei vantaggi fiscali legati al decreto crescita. Per l'Inter rappresenterebbe quindi l'ennesimo parametro zero, anche se un piccolo indennizzo è da tenere ancora in considerazione.