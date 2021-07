Inter, Inzaghi vuole un attaccante (3 i nomi). Intanto si gode la sua star

Inter, sono diversi i reparti che dovranno essere sistemati dagli uomini mercato nerazzurri nel corso di questa sessione di mercato. In primi sarà necessario rinforzare i due esterni, con un giocatore per la destra 8dopo la partenza di Hakimi) e uno per la sinistra. Poi però sarà anche necessario trovare un attaccante che possa svolgere il ruolo di vice Lukaku. Sono anni ormai che il reparto offensivo si presenta all'inizio della stagione con gli uomini contati. Nella stagione 2019-2020 Conte aveva il solo Esposito come riserva in avanti (Sanchez è stato infortunato per diversi mesi), mentre in quella successiva il solo cileno (Pinamonti mai ritenuto all'altezza).

Ora Inzaghi vorrebbe rimpolpare il reparto, e i nomi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero tre. In primis c'è Keita Balde, che il Monaco potrebbe lasciar partire in prestito per il terzo anno consecutivo. L'attaccante ha un grande feeling con il tecnico nerazzurro, dopo che i due hanno lavorato insieme alla Lazio. Poi Scamacca, che potrebbe arrivare a vestire nerazzurro in virtù degli ottimi rapporti che legano Marotta a Carnevali. Infine Petagna, che però sembra essere intenzionato a restare a Napoli, alla corte del nuovo tecnico Spalletti.

Intanto l'allenatore nerazzurro si sta godendo u giovane attaccante, che si sta rivelando la giovane star di questa prima parte di estate. Si tratta ovviamente di Satriano, che è andato a segno anche ieri, in occasione del match amichevole contro la Pergolettese. L'uruguaiano, scrive il quotidiano romano, resterà a Milano fino ad agosto, per poi andare a farsi le ossa in prestito. Aumentano di giorno in giorno le squadre interessate ad ingaggiarlo.