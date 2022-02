Inter, Inzaghi vuole la vetta e studia due ragazzi terribili

Inter, il pari del Milan nel confuso sabato salernitano ha regalato una occasione da sfruttare al volo per i ragazzi di Mister Inzaghi contro il Sassuolo.

Per la Gazzetta dello Sport, oggi 20 febbraio, due saranno le insidie maggiori nella partita contro il Sassuolo di Dionisi e rispondono ai nomi di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, osservati speciali.

I due ragazzi terribili del Sassuolo hanno letteralmente stregato la dirigenza nerazzurra che li considera i rinforzi ideali della prossima stagione.

Come riportato dal quotidiano sportivo Scamacca e Frattesi già oggi alle 18 nella sfida di San Siro potranno specchiarsi nel gioco delle coppie con due giocatori dell'Inter simili a loro per caratteristiche in un gioco tra passato, presente e futuro molto affascinante.

A Scamacca probabilmente basterà voltarsi in panchina per osservare Dzeko, che dopo le fatiche di Champions riposerà: il progetto di Marotta è mandare l'attaccante neroverde a bottega per un anno dal bosniaco per poi affidargli i galloni del titolare. Una transizione programmata che troverà invece in Frattesi il giovane da affiancare a Barella nella crescita e che nella mediana nerazzurra aggiungerà nuova benzina in un reparto che perderà probabilmente il cileno Vidal.

I due neroverdi sono affiatatissimi e cercheranno oggi nel palcoscenico di San Siro di mettersi in mostra. Sono 22 le presenza stagionali di Frattesi con il Sassuolo condite anche da 4 gol mentre per Scamacca sono nove quest'anno i gol col Sassuolo. Insomma la dirigenza nerazzurra non vuole perdere tempo e prepara la formula per il doppio affare. Oggi alle 18 i due talentuosi gioielli del Sassuolo si guarderanno intorno per trovare la loro immagine riflessa in campo tra i nerazzurri con Barella in campo e Dzeko in panchina pronto a subentrare.

C'è uno scudetto da inseguire contro il Sassuolo con un occhio rivolto sempre al futuro.