Inter, Inzaghi sorride e si prepara ai prossimi match: il tecnico ha due idee

Inter, mister Inzaghi sorride e si prepara ai prossimi match con due idee in mente.

Dopo il match non disputato contro il Bologna dello scorso 6 gennaio (leggi qui le possibili date del recupero), mister Inzaghi sta iniziando a preparare non solo il match di Serie A contro la Lazio (in programma domani 9 gennaio alle ore 20:45 al Meazza di Milano) bensì anche quello di mercoledì prossimo (12 gennaio 2022, ndr) valevole per la Supercoppa contro la Juventus di Allegri.

Dopo la buona notizia riguardante l'esito del tampone effettuato da Dzeko (negativo), non presente nella trasferta in terra emiliana poiché risultava positivo, il tecnico valuterà ora quali scelte di formazione adottare: per ora ci sono due alternative come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi (sabato 8 gennaio 2022, ndr). La prima, in vista della Lazio, è quella di utilizzare il bosniaco dalla panchina - quest'ultimo ha svolto solo parte del lavoro in gruppo, per poi svolgere un differenziato - puntando dal 1' sulla coppia Lautaro-Sanchez come sarebbe avvenuto anche a Bologna.

Il numero 9, dunque, nelle idee del mister dovrebbe trovare nuovamente un posto da titolare nell'impegno in Supercoppa contro la Juventus, primo traguardo e trofeo della stagione nerazzurra di Inzaghi. Da far presente comunque che l'ex attaccante della Roma, nonostante l'isolamento forzato durante queste ultime festività, ha svolto un lavoro personalizzato per farsi trovare pronto al rientro. Non resta dunque che al mister decidere quale soluzione adottare, anche alla luce dell'ultima decisione del Giudice Sportivo su Hakan Calhanoglu (recupera qui la notizia).