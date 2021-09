Inter, Inzaghi se la gode: giocatore recuperato, 'non ci sono più dubbi'

Inter: "Solo buone notizie per Simone Inzaghi". Così esordisce Tuttosport in edicola oggi, venerdì 3 settembre.

"Nella seduta di ieri (giovedì 2, ndr), Roberto Gagliardini, tornato in gruppo alla ripresa degli allenamenti di mercoledì, ha dimostrato di essere ormai pienamente recuperato. Il centrocampista ex Atalanta dovrà trovare la migliore condizione, ma non ci sono ormai dubbi - sottolinea il quotidiano sportivo - sul ritorno nella lista dei convocati per la partita contro la Sampdoria dopo la sosta delle Nazionali". Per il match di Genova (in programma domenica 12 settembre) restano però alcuni dubbi legati ad Alexis Sanchez. "Il cileno continua a lavorare a parte. E sarà così per tutta la settimana - anticipa Tuttosport -. Nel weekend ci sarà poi un consulto fra il calciatore, lo staff medico e il tecnico piacentino, per decidere come procedere. La punta sudamericana si sta allenando bene e con caparbietà, tanto che i risultati sono incoraggianti. Sebbene le sue condizioni verranno quindi valutate con particolare attenzione e non si rischierà nulla, la speranza è che anche lui possa rientrare tra i disponibili già al Marassi o al più tardi per l'esordio in Champions League contro il Real Madrid".

Proprio in vista delle due gare così ravvicinate e così decisive per questa primissima parte della stagione, Inzaghi sta studiano le mosse necessarie per 'far ruotare' la rosa. Contro i blucerchiati il tecnico sembra orientato a riproporre il tandem composto da Edin Dzeko e Stefano Sensi con quest'ultimo schierato alle spalle del bosniaco. Mercoledì 15 settembre, giorno della sfida alle Merengues di Carlo Ancelotti, i titolari in avanti potrebbero invece essere Lautaro Martinez e Joaquin Correa (l'approfondimento lo trovate in questo articolo). I due argentini, intanto, hanno illuminato la notte fra giovedì e venerdì dell'Inter: sono infatti entrambi andati a segno con la maglia dell'Argentina contro il Venezuela, gara valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022 (ne parliamo in questo articolo).