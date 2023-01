Inter, Inzaghi può sorridere: tre giocatori sono tornati a livelli top

di Candido Baldini, pubblicato il: 29/01/2023

Inter, nel pomeriggio di ieri i nerazzurri hanno conquistato tre punti nel match contro la Cremonese, rimontando lo svantaggio iniziale e imponendosi per 2 a 1. La prestazione on è stata delle migliori, ma comunque c’è stato un passo in avanti rispetto alla precedente partita, persa 0-1 contro l’Empoli. Il vertice tra i senatori, scrive la Gazzetta dello Sport, sembra aver dato i suoi frutti. Decisiva è stata la doppietta realizzata da Lautaro Martinez, che al momento occupa il terzo posto in solitaria nella classifica dei marcatori.

“Un paio d’incornate e l’Inter riprende la corsa. Con un Toro così, è più facile dimenticare le occasioni non colte, gli incidenti di percorso non previsti, quel Romelu Lukaku che tifa dalla panchina e quando entra ti viene spontaneo chiederti: ma è davvero lui? Con un Lautaro così, la corrida per la Champions League te la puoi immaginare come una sagra di paese e non come la festa di San Firmin di Pamplona.”

Inter, non solo Lautaro Martinez: due giocatori sono tornati al top della forma

Secondo la rosea Simone Inzaghi avrebbe anche altri due motivi per sorridere. Nella partita di ieri infatti si sono messi in mostra altri giocatori. In primis Alessandro Bastoni, che forse ha sfoderato la migliore prestazione della stagione. Il giovane centrale è stato preciso in fase difensiva, e propositivo in fase offensiva, dando prova della sua doppia natura di difensore-regista aggiunto.

Un altro giocatore che era mancato all’appello finora nel 2023 è Denzel Dumfries. L’olandese, dal ritorno dai Mondiali, non ha praticamente mai visto il campo. Contro la Cremonese si è mostrato convincente, e questa è un’ottima notizia in ottica Champions League.