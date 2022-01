Inter, Inzaghi può sorridere: tanti segnali positivi dalla vittoria di ieri

Inter, ieri sera, Domenica 9 gennaio, i nerazzurri si sono ripresi il primo posto (temporaneamente "scippato" dal Milan), grazie alla vittoria per 2 a 1 contro la Lazio.

Il Corriere dello Sport ha analizzato la gara, sottolineando i diversi meriti della squadra di Simone Inzaghi. Quella di ieri è stata l'ttava vittoria consecutiva, che è arrivata nel modo solito. Tante occasioni create (17 contro le sole 5 concesse). Eppure, nonostante l'approccio sia stato offensivo come sempre, l'attacco non è riuscito ad andare a segno. Questo però ha permesso ad Inzaghi di apprezzare un altro aspetto positivo. Se gli attaccanti non hanno risposto presente, ci hanno pensato i difensori a decidere il match: prima Alessandro Bastoni e poi Milan Skriniar.

Dall'altra parte Maurizio Sarri, prosegue il quotidiano romano, ha pensato prima a non prenderle e poi a darle. La Lazio ha infatti provato a colpire in contropiede, e in un'occasione ci è anche riuscita. Il gol di Ciro Immobile ha interrotto l'imbattibilità di Samir Handanovic, che durava da 587 minuti. Ieri è arrivata inoltre la terza vittoria consecutiva in uno scontro diretto, dopo quelle con Napoli e Roma. "Ottime prove di Gagliardini (mossa azzeccata da Inzaghi), dei croati Perisic e Brozovic e di un super Bastoni, sedicesimo marcatore nerazzurro in A. Ha vinto la più forte. Su questo, nessun dubbio".