Inter, Inzaghi pensa al Real: sorprendente cambio di formazione in vista?

Inter, al rientro dalla sosta per le nazionali i nerazzurri affronteranno due gare ravvicinate. Prima ci sarò la Sampdoria, poi il Real Madrid. la gara di campionato contro D'Aversa e i suoi ha ovviamente la priorità in termini cronologici, ma è inevitabile che il pensiero vada alla super sfida europea. Il tecnico dovrà essere abile nel dosare le energie e nello scegliere gli uomini, ragione per la quale sembra essere lecito aspettarsi qualche variante di formazione.

Ebbene, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci una decisione a sorpresa proprio in vista della sfida di Champions. tra i giocatori che più di tutti hanno catturato l'attenzione in questo avvio di campionato c'è senza dubbio Vidal, che nella prima partita ha realizzato un gol e un assist, mentre nella seconda il suo ingresso in campo ha cambiato il volto della squadra. E il cileno potrebbe quindi parire titolare in Inter Real Madrid.

"Nella prospettiva di un clima di battaglia e sofferenza, con in palio punti pesanti per il girone - conquistarne per l'Inter sarebbe il miglior segnale per ambire ad una campagna europea di tenore diverso rispetto alle ultime tre -, Inzaghi potrebbe giocarsi anche la carta Vidal. Il cileno, infatti, ha impressionato in positivo nelle settimane di preparazione e poi anche in partita, segnando un gol con il Genoa e avviando l'azione del raddoppio con il Verona. In entrambe le gare è stato il primo cambio a centrocampo. Insomma, la sua è una candidatura forte per affiancare Barella e Brozovic contro gli uomini di Ancelotti. Nel caso, quindi, Çalhanoglu avrebbe spazio con la Sampdoria, per poi diventare una risorsa in panchina contro il Real".