Inter, Inzaghi pensa ad importanti cambi di formazione in vista di Domenica

Inter, Simone Inzaghi sta lavorando per far sì che la squadra rialzi la testa dopo la caduta di Domenica scorsa contro il Torino.

All'orizzonte c'è una corsa scudetto ancora aperta, con il Milan virtualmente ad un solo punto in caso di vittoria con il Bologna. Sarà necessario però trovare una quadra per dare una svolta al momento. Ieri c'è stato un confronto con i giocatori, durante il quale si è analizzato quello che sta accadendo (qui maggiori dettagli). In questa ottica, della ricerca di una svolta, rientra anche quanto riportato questa mattina dal Corriere dello sport. Secondo il quotidiano infatti l'allenatore starebbe valutando qualche cambio di formazione rispetto all'11 visto contro gli uomini di Juric. Innanzitutto in cabina di regia dovrebbe tornare Marcelo Brozovic, che dovrebbe aver recuperato dal problema al polpaccio (e la cui assenza si è sentita eccome).

In difesa Andrea Ranocchia potrebbe tornare in panchina dopo la brutta prestazione, e al suo posto potrebbe giocare Danilo D'Ambrosio (con conseguente slittamento di uno tra Alessandro bastoni e Milan Skriniar al centro). La vera novità tuttavia dovrebbe riguardare la scelta di mandare in campo dal primo minuto Robin Gosens. "Oggi la squadra prosegue la preparazione: Inzaghi valuta fin d'ora se lanciare Gosens per la prima volta da titolare con l’Inter. Il minutaggio dell’esterno tedesco, arrivato in gennaio dall’Atalanta, è cresciuto nelle ultime partite fino a portarlo all’intero secondo tempo contro il Torino".