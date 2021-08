Inter, Inzaghi oggi sorride. Il nuovo tecnico ha un netto vantaggio su Conte

Inter, quella di oggi è un'importantissima giornata per il mondo nerazzurro, ed in particolar modo per il tecnico Simone Inzaghi. A partire da questa mattina infatti, come rimarcato anche da Tuttosport, si uniranno al gruppo Barella, Bastoni e Lautaro Martinez. I campioni insomma, ossia i giocatori che hanno vinto l'Europeo con l'Italia di Mancini e la punta argentina, che con la sua nazionale ha alzato la Coppa America da protagonista.

Ora l'allenatore potrà godere della rosa al completo, ed inserire anche questi elementi preziosi ad un gruppo che sta rispondendo bene alle idee dell'ex biancoceleste. Da ora quindi si inizia a fare sul serio. Il quotidiano torinese sottolinea come Inzaghi abbia un vantaggio importante rispetto a Conte. Infatti ora la rosa è composta da giocatori che sanno già cosa fare per vincere (e averlo fatto anche con le nazionali da un vantaggio importante).

E se per i due azzurri Bastoni e Barella non ci saranno sorprese legate al mercato, non si può dire lo stesso per Lautaro Martinez, che resta sempre nel mirino di Arsenal e Atletico Madrid. Tuttavia un fattore gioca a favore dell'Inter, ossia che in questi tempi nessuno sembra avere la disponibiltà dei 90 milioni richiesti. L'alternativa, chiosa il quotidiano, qualora dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, resta sempre Correa, con cui l'allenatore ha già lavorato alla Lazio.