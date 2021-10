Inter, Inzaghi non stravolge solo l'attacco: sorpresa a centrocampo

Inter: Inzaghi, in vista della delicata sfida alla Lazio, pensa ad importanti cambi di formazione.

A riportalo è il Corriere dello Sport, che ha svelato l'11 che probabilmente scenderà in campo domani pomeriggio all'Olimpico. L'attenzione è tutta concentrata ovviamente sull'attacco, visto che Lautaro, Correa e Sanchez torneranno in Italia solo questa stasera. Se il Toro dimostrerà di stare bene, scrive il quotidiano romano, difficilmente Inzgahi ci rinuncerà. Tuttavia questa ipotesi al momento risulta difficile (più probabile che l'argentino possa essere impiegato per una porzione di gara).

E allora la soluzione più plausibile è quella che porta a Ivan Perisic seconda punta. In questo caso Dimarco andrebbe a sinistra. Nell'ipotesi in cui Lautaro scendesse in campo il croato verrebbe dirottato sulla fascia. A destra Darmian favorito su Dumfries, mentre a centrocampo potrebbe esserci una sorpresa. Barella e Brozovic sono certi del posto, mentre il terzo slot potrebbe essere occupato da Gagliardini. L'ex Atalanta è favorito su Calhanoglu in quanto garantirebbe maggiore copertura. Per marcare Milinkovic infatti servono centimetri, e Inzaghi vuole replicare quanto fatto da Pioli, che con la fisicità ha annullato i due "cervelli" del centrocampo laziale (Luis Alberto e appunto Milinkovic).

Inoltre Gagliaridni, non essendo tra i convocati per le nazionali, si è allenato con Inzaghi in queste due settimane. Il tecnico ha quindi potuto lavorare rivolgendo particolare attenzione su di lui.