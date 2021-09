Inter, Inzaghi non ha dubbi: sono tutti soggetti al turnover... tranne uno

Il mercato estivo ha consegnato a Inzaghi, per la sua Inter, Dzeko e Correa in attacco. Il reparto era orfano di Lukaku, che ha scelto di andare al Chelsea, e al tecnico sono stati regalati due giocatori al post del belga. Non va poi dimenticato Sanchez, che sabato pomeriggio ha registrato la sua prima presenza stagionale. Insomma quattro giocatori nel reparto offensivo, tutti con un livello tale da poter essere considerati titolari. E infatti Inzaghi sta facendo ruotare molto gli uomini in quel settore del campo. Tuttavia, come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, ci sarebbe un punto fermo.

L'allenatore ha spesso speso parole di elogio per Lautaro Martinez, diventato leader e punto di riferimento della squadra dopo la partenza di Lukaku. L'argentino, scrive il quotidiano romano, sarebbe l'unico giocatore con il posto da titolare assicurato. Gli altri 3 invece saranno chiamati a giocarsi l'altro posto rimanente. Un ruolo quindi molto più importante per Lautaro rispetto alla passata stagione. Ruolo che verrà ratificato anche dal rinnovo contrattuale, che dovrebbe essere annunciato a breve.

L'argentino arriverà a guadagnare più di 6 milioni di euro per le prossime 4 stagioni. L'accordo tra la società e il nuovo agente Camano è stato trovato, si attende ormai solo l'annuncio.