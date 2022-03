Inter, Inzaghi le sta provando tutte. Ma che errore della società a gennaio

Inter, il tecnico le sta provando tutte per uscire da questa situazione burrascosa che si sta vivendo.

La doppia vittoria con Salernitana e Liverpool sembrava aver dato la scossa, ma poi sono arrivati i pareggi con Torino e Fiorentina che hanno fatto piombare di nuovo la squadra nel baratro (qui un'analisi dei problemi). Come si esce da questa situazione? Il Corriere dello Sport questa mattina racconta di come Simone Inzaghi stia cercando una strada per uscire da questa crisi. Innanzitutto, diversamente da quanto accaduto dopo la gara di Torino, non ci sarà nessun discorso alla squadra. Questo perché il tecnico sperava in una reazione diversa, ma gli effetti non ci sono stati. Innanzitutto si sta valutando una diversa gestione degli allenamenti. Solo due giorni di riposo, poi quattro giorni consecutivi di allenamento e poi un nuovo stop nel week-end.

Ma non è solo l'allenatore a dover rispondere di una cattiva gestione del proprio operato. Il Corriere dello Sport mette infatti sotto accusa anche la società. Inzaghi infatti si ritrova a dover giocare senza Marcelo Brozovic, e le prestazioni ne risentono in maniera chiara. Ciò che sta mancando è una reale alternativa al croato, visto che in rosa non c'è nessun elemento che possa prendere in mano la regia. Non c'è, ma c'era. Risulta infatti inspiegabile, secondo il quotidiano, la scelta di privarsi di Stefano Sensi, che in questa situazione avrebbe fatto davvero comodo, visto che ora l'allenatore sta inventando soluzioni senza trovare una vera risposta soddisfacente.