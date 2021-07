Inter: Inzaghi, il vertice in sede e quella scelta tutt'altro che casuale

Inter: oggi (mercoledì 7 luglio) alle ore 13 si terrà la prima conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi. Sarà organizzata nella pancia dello stadio Giuseppe Meazza. "Non una scelta casuale" spiega la Gazzetta dello Sport. Perché? Perché "quello è il centro di gravità di tutto il club: è lo stadio campione di Italia, il luogo in cui provare l’assalto alla seconda stella. Accanto a lui anche l’a.d, Beppe Marotta, l’uomo che lo ha scelto nei giorni caldi dopo l’addio di Conte".

La giornata di ieri (martedì) è stata molto intesa per Inzaghi. Il tecnico dell'Inter "ha rivisto dopo un mesetto il cielo di Milano intorno a mezzogiorno, ma stavolta è arrivato in auto, non in treno, visto anche il luogo di partenza. Si trovava in Romagna, a Milano Marittima, lì dove ha passato gli ultimi giorni di una vacanza tutta italiana, vissuta dalla Puglia all’isola di Ponza. Prima tappa in hotel e - ricostruisce la Gazzetta dello Sport - dopo il pranzo ha sostenuto le visite mediche al Coni. A quel punto, intorno alle 16, è entrato nella sede nerazzurra in una giornata di tanto mercato: da una parte, si scriveva il comunicato che annunciava l’addio di Hakimi, dall’altra ecco la trattativa per cedere Joao Mario allo Sporting". Dopodiché Simone Inzaghi ha riparlato con i tanti collaboratori che "lo accompagneranno in questa avventura e ha iniziato a respirare quella cosa che chiamano Interismo".

Il via ufficiale al ritiro dell'Inter, per la stagione 2021-22, è previsto per domani (giovedì). "Senza i big sparsi per l’Europa e il Sudamerica, ad Appiano il lavoro non entrerà ancora nel vivo, ma - spiega la Gazzetta dello Sport - tanti protagonisti stagionali saranno comunque ai blocchi di partenza. C’è curiosità, ad esempio, attorno a Stefano Sensi, un talento sfortunato che ieri poteva essere a Wembley. Verificare il suo status fisico, anche alla luce della nuova metodologia di lavo- ro, è uno dei temi all’alba di questa nuova era".