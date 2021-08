Inter: Inzaghi ha una richiesta fondamentale prima di fine agosto

Questa sera (venerdì 27 agosto) è in programma Verona-Inter (fischio d'inizio ore 20.45, diretta su Dazn e Sky). Il tecnico Simone Inzaghi ha un bisogno 'fondamentale' prima della sosta di campionato e in vista dell'inizio della Champions League.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione a poche ore dalla partita contro l'Hellas. "Non è più LuLa, da stasera sarà KoLa. Dzeko più Lautaro, il 9 e il 10 che iniziano un’altra storia, un altro concerto, un’altra piece da apprezzare al teatro di Verona. Non è più di tempo di Lukaku, l’Inter non ha più voglia di guardarsi indietro. Qui presente e futuro si fondono". Ecco perché nel suo articolo Davide Stoppini spiega che "Simone Inzaghi ha bisogno di arrivare alla sosta a punteggio pieno per poi iniziare il cicli campionato-Champions con la testa libera. Proverà a farlo contro Di Francesco, avversario di tanti derby: l’ultimo - era il 2 marzo 2019 - lo vinse 3-0 e di fatto aprì le porte all’esonero del tecnico avversario, che poi si materializzò qualche giorno più avanti dopo l’eliminazione Champions. Dzeko allora era l’avversario".

Adesso invece molte cose sono cambiate. Il quotidiano sportivo spiega infatti che "oggi Dzeko è l’uomo cui appoggiarsi per costruire un futuro vincente. Lui e Lautaro sono stati provati in coppia, ieri pomeriggio (giovedì, ndr): tutto porta all’esordio della nuova coppia dall’inizio, stasera al Bentegodi". Secondo la Gazzetta dello Sport però "non sarà giusto però misurare la prossima coppia solo dal punto di vista realizzativo. L’Inter ha cambiato registro. Ha imboccato una strada diversa. Questa: il 9 e il 10 che si scambiano ruoli e posizioni all’infinito, perché ognuno può fare la spalla dell’altro, il trequartista per il centravanti, la spalla per la prima firma. Sarà - anticipa Davide Stoppini - curioso scoprirli, stasera. Per Lautaro è una sorta di cambio di vita. Perché per la prima volta da quando è all’Inter, la copertina è la sua. Non lo è stata ai tempi di Icardi, per ovvi moti- vi. Mai in fondo lo è stata neppure con Lukaku, che ha vestito i panni del trascinatore, anche in virtù del feeling con Antonio Conte. Il Lautaro di oggi è il simbolo del nuovo corso".

