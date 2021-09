Inter, Inzaghi ha trovato il suo pupillo, e gli chiederà un sacrificio

Inter, Simone Inzaghi , nel momento in cui ha saputo della cessione di Lukaku, ha fatto un unico nome per rinforzare l'attacco, ossia quello di Edin Dzeko. La punta bosniaca era considerata il profilo ideale per il nuovo tecnico nerazzurro, e la società lo ha accontentato. Il giocatore dal canto suo, che non ha avuto dubbi nello scegliere la causa interista, ha ripagato la fiducia del mister già nelle prime due giornate.

Nella prima è riuscito ad andare in gol, nella seconda si è reso protagonista di una gara di livello. Insomma, Inzaghi ha già trovato un pupillo in questa prima parte della sua avventura nerazzurra, e secondo quanto riportato da Tuttosport è già pronto a chiedergli un sacrificio importante. L'Inter infatti ora è attesa da un doppio confronto. Prima ci sarà la Sampdoria in campionato, e tre giorni dopo l'esordio europeo contro il Real Madrid.

Vista la situazione, con i diversi attaccanti in giro per il mondo con le rispettive nazionali, l'allenatore dovrà fare scelte oculate nel reparto offensivo. Tuttavia, come scrive il quotidiano torinese, non è ipotizzabile in questo momento non vedere Dzeko in campo contro la squadra di Ancelotti. Inzaghi insomma è pronto a chiedere a Dzeko di non tenere conto della carta di identità e di giocare due partite importanti in rapida seguenza, visto che i bosniaco è già un leader in campo.