Inter, Inzaghi ha scelto la strada per la svolta. Domani fuori un titolarissimo

Inter, Simone Inzaghi non può più aspettare, è necessario dare una svolta a questa fase della stagione.

L'occasione è ghiotta, visto che i nerazzurri affronteranno la Salernitana (in crescita grazie alla "cura Nicola"), e dall'altra parte si affronteranno Milan e Napoli. Per far sì che si torni alla vittoria (e prima ancora al gol) sarà necessario ritrovare le migliori prestazioni degli uomini chiave. Lautaro Martinez è in crisi profonda, e manca all'appello in fase realizzativa proprio dalla sfida dell'andata contro i campani. Un altro giocatore in grossa difficoltà nelle ultime uscite è Nicolò Barella, che sembra l'ombra del giocatore che aveva incantato sotto la gestione di Antonio Conte. Ebbene, scrive il Corriere dello Sport, entrambi dovrebbero essere in campo domani.

E' questa la ricetta per la svolta del tecnico nerazzurro, ossia dare fiducia a chi ha bisogno di trovare la migliore forma anche dal punto di vista psicologico. Sul fronte Barella c'è anche un altro aspetto da considerare. L'ex Cagliari non giocherà contro il Liverpool a causa della squalifica rimediata contro il Real Madrid, e per questa ragione non c'è motivo di risparmiarlo. Più probabile, scrive il quotidiano, che rifiati Hakan Calhanoglu, ma chi giocherà al suo posto? Arturo Vidal giocherà in Coppa, e per questo domani dovrebbe stare in panchina. Corsa a due allora tra Mattias Vecino e Roberto Gagliardini. In attacco, come detto, Lautaro sarà titolare per provare a sbloccarsi. Al suo fianco il giocatore in vantaggio è Edin Dzeko, che sta superando la concorrenza di Alexis Sanchez. Difficile immaginare che Joaquin Correa possa giocare titolare.