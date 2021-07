Inter, Inzaghi ha scelto l'esterno destro. Un fattore può facilitare il colpo

Inter, Hakimi è partito ormai da quasi un mese, ma non è ancora approdato alla corte del nuovo allenatore Simone Inzaghi un sostituto. la ricostruzione del Corriere dello Sport potrebbe spiegare la ragione di questo stallo. Secondo il quotidiano romano infatti la prima scelta del tecnico sarebbe Dumfries, che però è probabilmente anche il più difficile da raggiungere.

Il Psv infatti è disposto a privarsene, ma ovviamente a fronte di un'offerta congrua. Difficile immaginare in questo momento che gli olandesi accettino la formula del prestito con diritto di riscatto proposta dai nerazzurri. Inzaghi però, secondo il quotidiano, confida sul fatto che l'olandese possa arrivare. E il fattore che potrebbe far decollare la trattativa è proprio la volontà del giocatore, che avrebbe dato da tempo il via libera a trasferirsi a Milano. La speranza è che Dumfries forzi la mano con il suo club.

Il fronte Nandez resta aperto, ma con tanti fattori in gioco (tra cui Nainggolan e magari anche un altro giocatore) la quadratura del cerchio non appare immediata.E allora proprio Inzaghi si augura che Dumfries, laterale di ruolo e protagonista all'Europeo con l'Olanda, forzi la mano con il Psv non solo per andarsene ma anche perché il club accetti la formula del prestito con diritto di riscatto".