Inter, Inzaghi ha realizzato un capolavoro nella gestione di un giocatore

Inter, nella serata di ieri, in cui i nerazzurri si sono imposti per 3 a 0, ci sono state tante note positive.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha esaltato Simone Inzaghi, riconoscendogli meriti molto ampi per la stagione in corso. Al momento è arrivata una Supercoppa Italiana, una finale di Coppa Italia e c'è una corsa scudetto in cui i nerazzurri sono padroni del proprio destino. Il tecnico è passato in breve tempo dalle critiche, che gli imputavano le responsabilità di un periodo buio, agli elogi per un finale di campionato esaltante. Ma la rosea ha voluto rimarcare un altro aspetto. Nel derby di Coppa il man of the match è stato senza ombra di dubbio Lautaro Martinez. L'attaccante, al pari del suo allenatore, ha vissuto una parte di stagione poco felice, in cui i gol non arrivavano.

Tuttavia l'argentino ha saputo dare una risposta importante, nella partita forse più importante. E probabilmente questo è frutto della sapiente gestione che Inzaghi ha saputo fare della sua punta. “Simone, anche ieri, ci ha messo del suo, a cominciare dalla gestione di Lautaro: gli ha confermato fiducia nel momento più buio, da Natale a marzo, lo ha stimolato ad arte con la panchina di La Spezia e lo ha presentato nella condizione migliore al momento decisivo. Rigore in Supercoppa, gran gol ad Anfield, doppietta ieri: da bomber di razza, il Toro segna quando più c’è bisogno e quando la palla scotta."